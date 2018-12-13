محمد علي ينتهي من جلسة تصوير وسط غابات إسبانيا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان محمد علي من جلسة تصوير، لصالح إحدى المجلات وسط غابات إسبانيا، وتحديدًا في مدينة برشلونة وتحت إشراف مصور إسباني شهير، وصاحبته في جلسة التصوير زوجته في أول ظهور إعلامي لها.

تأتي الجلسة قبيل عودة محمد علي للقاهرة استعدادًا لقراءة بعض الأعمال التي عُرضت عليه للمشاركة في السباق الرمضاني المُقبل لاختيار أحدها، والإعلان عن اسم العمل وكافة تفاصيله خلال الأيام القليلة المُقبلة .

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد علي، كان مسلسل "طايع"، بطولة عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، مها نصّار، ومن تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.‏