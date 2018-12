فيديو: تايلور سويفت تُتم عامها الـ29... وبدأت الغناء في عامها الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 07:35 مساءً - أتمت النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift اليوم عامها الـ29، إذ إنها من مواليد 13 ديسمبر 1989.

وقد بدأ عشقها للفن من الطفولة، حيث تُظهر العديد من الفيديوهات محبتها وإتقانها للغناء حتى قبل أن تُتمّ عامها الثالث.



شاهدو الطفلة تايلور سويفت:



وُلِدَت تايلور سويفت، في ريدينغ، بنسلفانيا، وتحديدًا في مزرعة عائلتها الخاصّة لزراعة الأشجار قرب ويوميسينغ، حيث بدأت بكتابة أولى أغانيها في عمر الخامسة.

كانت جدّتها مغنيّة أوبرا محترفة، وسرعان ما سارت سويفت على خطى جدّتها، فغنّت في العديد من الفعاليّات المحليّة بحلول عامها العاشر، كالحفلات والمسابقات.

وعندما بلغت الحادية عشرة من عمرها، غنّت النّشيد الوطنيّ الأمريكيّ " The Star-Spangled Banner" في بطولة Philadelphia 76ers لكرة السلة، وبدأت بتعلّم الغيتار.

غالبًا ما زارت سويفت مدينة ناشفيل، تينيسي، قبلة الموسيقى الريفيّة الأولى، وذلك من أجل أن تحقّق لنفسها مهنةً في مجال الموسيقى، فشاركت في كتابة بعض الأغاني، وحاولت أن توقّع عقدها الموسيقيّ الأوّل.

وبعد أن لاحظت عائلتها إصرار ابنتهم وجديّتها، انتقلوا إلى هيندرسونفيل، تينيسي، في محاولة منهم لمساعدتها في تحقيق هذا الحلم.



في ناشفيل، قدّمت سويفت أداءًا ممتازًا في مقهى Bluebird، فحظيت بفرصة توقيع عقد مع سكوت بروشيتا Scott Borchetta، المدير التنفيذي لشركة Big Machine Records لتطلق ألبومها الأول في عمر الـ13.

شاهدوا بداية تايلور سويفت:





تطورها المهني:

أطلقت تايلور أغنيتها المنفردة الأولى عام 2006 " Tim McGraw" والتي أصبحت ضمن الأغاني العشرة الأوائل في لوائح تصنيفات الأغاني الريفيّة (country music). كما أنها طرحت ألبومها الأوّل في العام نفسه، والذي حمل اسمها، وبِيعَ منه أكثر من 2.5 مليون نسخة.

اتبَعت سويفت ألبومها بأغانٍ منفردة عدة، لاقت هذه الأغاني نجاحًا واسعًا من ضمنها، وحازت على جائزة Horizon المقدّمة من اتحاد الموسيقى الريفية (CMA) وجائزة أكاديمية الموسيقى الريفية لأفضل مغنية جديدة عام 2007.

وبعد نجاحها السابق أطلقت سويفت ألبومها Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection عام 2007.

رُشّحت عام 2008 لجائزة غرامي Grammy عن فئة أفضل فنّان جديد، كما حظيت بالعديد من التشريفات الأخرى في جوائز أقل أهمية.

أطلقت عام 2008 ألبومها التالي Fearless، والذي احتلّ الصدارة على لوائح التصنيفات لكل من أغاني البوب والأغاني الريفيّة، وحافظ على مرتبته لمدة أحد عشر أسبوعًا متواصلًا، وكان الأكثر مبيعًا لعام 2009.

فازت عام 2009 بجائزة MTV عن فئة أفضل أغنية مصوّرة لفنانة، لتكون بذلك أول فنانة موسيقى ريفية تفوز بتلك الجائزة، كما حصدت جائزة غرامي Grammy عن فئة أفضل ألبوم في العام، عن ألبومها Fearless لتكون أصغر فنانة تحصد هذه الجائزة.

في عام 2010 أطلقت ألبومها Speak Now، وفي عام 2012 أطلقت ألبوم Red، من ثم ألبومها الخامس "1989" عام 2014 لتصبح بعد ذلك أول مغنيّة تحقّق ثلاثة من ألبوماتها مبيعات تقدّر بأكثر من مليون نسخة، خلال الأسبوع الأوّل من موعد صدورها على التّوالي.

في عام 2013 خصّصت سويفت جزءًا من ثروتها لمساعدة المحتاجين. حيث أسّست مركزًا للتعليم يحمل اسمها، في مدينة ناشفيل.

عام 2013 فازت تايلورسويفت مجدّدًا بجائزة CMA Pinnacle Award، لإنجازاتها كمغنية للموسيقى الريفية، وبسبب "أثرها الإيجابيّ" على هذا النوع من الغناء، وذلك طبقًا لموقع CMA.

واستمرت بعدها سلسلة نجاحاتها في حفل جوائز الموسيقى الأمريكيّة، حيث إنها فازت وللعام الثالث على التوالي بجائزة AMA في ذلك الحفل، عن فئة أفضل مغنية في العام، مع جوائز عدة أخرى.

أطلقت سويفت بعدها أغنية جديدة شكلت نجاحًا فريدًا، بعنوان "Bad Blood" والتي كانت بمشاركة مغنّي الراب الأمريكيّ كيندريك لامار Kendrick Lamar.

عام 2016، افتُتِحَ حفل توزيع جوائز Grammy الثامن والخمسون، بأداء سويفت لأغنية من ألبومها 1989 بعنوان " Out of the Woods" حيث كانت قد تلقّت جائزة أفضل فيديو موسيقي وأفضل ألبوم بوب صوتيّ في النسخة غير المُذاعة من ذلك الحفل، لتفوز مجدّدًا وفي الحفل نفسه بجائزة Grammy عن أفضل ألبوم للعام، فدخلت سويفت بذلك التاريخ، كونها أول امرأة يفوز ألبومها بجائزتي غرامي في ليلة واحدة.

وبعد ذلك اطلقت تايلور ألبومها الأخير reputation الذي حقق نجاحات كبيرة، حيث أعلنت بيلبورد أنه الأفضل خلال العام الجاري بعدما احتل الرقم 1 على قائمتها.



حياتها العاطفية:

لم تكن حياة تايلور سويفت العاطفية بالمستوى نفسه لها في الحياة المهنية، إذ إنها لم تستمر في علاقة لمدة طويلة من قبل، غير أنها الآن مرتبطة بالنجم الممثل الإنكليزي جو ألوين منذ أكثر من عام.

وكانت تايلور سويفت قد دخلت في 9 تجارب عاطفية سابقة منذ عام 2008 ، أشهرها مع المغني والممثل جو جوناس، والعازف والمغني جون ماير، ونجم فريق وان ديركشين هاري ستايلز، ونجم هوليوود جيك جيلينهال، والنجم البريطاني كالفين هاريس، ثم النجم الإنكليزي توم هيدلستون، الذي انفصلت عنه بعد ارتباط دام لثلاثة أشهر فقط.

