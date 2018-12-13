مايلي سايرس تعترف بتشجيع والدتها لها على تعاطي المُخدّرات

كشفت الفنانة مايلي سايرس أنها عادت إلى تعاطي الممنوعات بعد امتناعها عن ذلك، وأحدثت ضجة في حديث أدلت به إلى صحيفة "ذا صن" إذ لفتت إلى أن والدتها هي التي شجّعتها على ذلك.

وقالت مايلي سايرس: "أمي هي التي دفعتني إلى العودة إلى تعاطي المخدرات، لكن حين أعمل لا أدخن"، لافتة إلى أنها تفعل ذلك للترفيه فقط، وأضافت: "أمي هي مديرة أعمالي. وفي حال أهملت كل شيء فهذا يعني أن أتوقف عن العمل، وهي فكرة غير جيدة، ولا أعتقد بأن والدتي تريد إلحاق الأذى بي".

وأعلنت النجمة في وقت سابق إقلاعها عن تلك العادة من أجل إجراء الاستعدادات اللازمة لإطلاق أحدث ألبوماتها Younger.

وذكرت في حديث لموقع "بيلبورد" أجري معها في العام 2017 أنها ترغب في أن تتمتع بتفكير واضح وذكي، كما قالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج "ذا تونايت شو" الذي يقدمه الإعلامي

جيمي فالون في العام نفسه: "حلمت أنني سأموت خلال حوار ذاتي لسبب ما، وبحثت عبر "غوغل" ووجدت أن الموت لذلك السبب لم يحدث يوما".

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