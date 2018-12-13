شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زبيدة ثروت فى كواليس فيلم "زمان يا حب": لن أتجه للرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس، الذكرى الثانية لرحيل قطة السينما المصرية الجميلة زبيدة ثروت، التى رحلت فى 13 ديسمبر عام 2016 عن عمر 76 عامًا.

النجمة زبيدة ثروت كان لها لقاء مع الإعلامية ناهد جبر فى برنامج "سينما القاهرة" من كواليس فيلم "زمان يا حب"، مع الفنان فريد الأطرش والمخرج عاطف سالم.

وكشفت زبيدة، عن أنها لن تتجه إلى الرقص فى أدوارها الفنية، لكن دورها فى الفيلم تطلب الرقص لكن كان فى إطار تخيلي حيث حلمت أنها ترقص مع فريد الأطرش، كما أوضحت أنها رقصت فى فيلم يوم من عمرى أمام العندليب.

أما المخرج عاطف سالم فقال عن زبيدة ثروت: "عيبها أنها كانت تنكسف لما أقولها ارقصى مش عارف ليه، لكن النتيجة طلعت كويسة جيدًا"، مضيفا: "شكل زبيدة وتكوينها الجسمانى ملائمًا لتكون لدورها كفنانة استعراضية".

تدور أحداث الفيلم حول الفتاة الشابة "عبير" التى تقرر السفر إلى بيروت بصحبة الفرقة الاستعراضية التى تعمل بها لتقديم عروضها هناك، عندما تصل إلى لبنان يدعى خالها "خليل"، الذى يعيش ببيروت أنه مليونير، والحقيقة أنه يعمل رئيسًا للخدم فى قصر المطرب المشهور "مدحت"، ويستغل سفر مدحت ويدعى لها أنه صاحب القصر عندما يعود مدحت يتفهم الموقف، ويشعر بالحب نحو عبير التى تبادله مشاعره، ما يثير غضب صديقته ليلى فتعترف لها بحقيقة خالها وتتوالى الأحداث.