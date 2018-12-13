ولاء الشريف تشارك في حملة للتوعية من مرض "السكر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
شاركت الفنانة ولاء الشريف، في حملة للتوعية ضد مرض السكر.
ونشرت "ولاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لبوستر الحملة، وعلقت: "مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارا، دلوقتي فيه 8.222.600 حالة من مرض السكر في مصر في عام 2017".
وتابعت: "عشان كده مستشفى دار الحكمة عملت حمله توعيه عشان نعرف اكتر عن المرض و ازاي نتعامل معه".
يذكر أن ولاء الشريف تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، محمود حجازي.
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