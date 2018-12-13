الليلة.. واما ضيوف برنامج "شريط كوكتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل أعضاء فريق واما الغنائي، ضيوفًا على برنامج "شريط كوكتيل" الذي يقدمه الفنان هشام عباس على شاشة الحياة الفضائية.

ونشر الفنان أحمد الشامي، أحد أعضاء الفريق، صورة من كواليس حلقة اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلق "الشامي" قائلًا: "الليلة على قناة الحياة الساعة 10 إن شاء الله، حلقة حلوة أوي وهاتستمتعوا جدًا، مين هيتفرج إن شاء الله".

برنامج "شريط كوكتيل" يعتبر التجربة الأولى للفنان هشام عباس، في مجال تقديم البرامج.