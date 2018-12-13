أحمد كامل يكسر حاجز الـ2 مليون بأغنيته الجديدة "مبقتش أخاف"

أحمد كامل

كتبت - مي صادق:

استطاع الفنان أحمد كامل أن يستحوذ على قلوب الكثيرين من أبناء جيله، ليصل بذلك إلى الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي،

ولازال يواصل التفوق، والحصول على المركز الأول داخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "مبقتش أخاف"، التي وصل عدد مشاهدتها الى 2.101.279 مشاهدة.

يذكر أن: "مبقتش أخاف": غناء وكلمات وألحان "أحمد كامل"، وتوزيع إسلام شيتوس، وإخراج عمر زكي.