مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل

كتبت-مي صادق:

احتفلت الفنانة مها أحمد، بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل، حيث قامت بنشر فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، يحتوى على بعض الصور لهما برفقة أولادهما، على أنغام أغنية "انزل يا جميل على الساحة" للمطرب وليد توفيق".

وعلقت "مها" على الفيديو قائلة: "أحلى

يوم ميلاد يا غالى يا أبو عيالى عقبال سنين كتيرة قوى"، وكتب الفنان مجدى كامل، قائلاً: "النهارده عيد ميلادى كل سنة وأنتم طيبين وأسرتى بخير وسلام الحمد لله يارب توفيقك".

يذكر ان "كامل"، يواصل تصوير مشاهده

فى مسلسل "البييت الكبير 2"، بطولة لوسي، أحمد بدير، سوسن بدر، ريم هلال، حجاج عبدالعظيم، لقاء سويدان، طارق صبرى"، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.