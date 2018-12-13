كتب امير فتحي في الخميس 13 ديسمبر 2018 05:45 مساءً -

شاهدوا كيف إحتفلت مها أحمد بعيد ميلاد زوجها!

إحتفلت الممثلة المصرية ​مها أحمد​ بعيد ميلاد زوجها الممثل المصري ​مجدي كامل​، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت أحمد مقطع فيديو يحتوي على بعض الصور لكامل وأولادهما، على أنغام أغنية “انزل يا جميل على الساحة، وعلّقت: “أحلى يوم ميلاد يا غالي يا أبو عيالي عقبال سنين كتيرة قوي”،

بدوره ردّ كامل عل معايدة زوجته، فكتب: “النهارده عيد ميلادي كل سنة وأنتم طيبين وأسرتي بخير وسلام الحمد لله يارب توفيقك”.

ويواصل كامل تصوير مشاهده في مسلسل “البيت الكبير 2″، من بطولة لوسي، أحمد بدير، سوسن بدر، ريم هلال، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، وغيرهم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.