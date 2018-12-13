منذر رياحنة يشارك في بطولة مسلسل كويتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم والفنان الأردني الشهير منذر رياحنة، تصوير أولي مشاهده مسلسله الكويتي الجديد، الذي يحمل اسم “ماذا لو”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تدور أحداث العمل حول فكرة الاختيارات عندما يحتم على الإنسان اتخاذ قرار ما بدلا عن غيره وتحمل مسؤولية ونتيجة إختياره في مختلف مجالات الحياة .

ويشارك في بطولة مسلسل “ماذا لو”، خالد أمين، روان مهدي، آسيل عمران، ومن إخراج حسين دشتي، وكتابة فيصل البلوشي وإنتاج أي إند أتش للإنتاج، وتعد هذه التجربة هي الثانيه للفنان منذر رياحنة في الدراما الخليجية بعد مسلسل على موتها أغني.

وعلى جانب أخر، أعرب النجم الأردني منذر رياحنة، عن غضبه الكبير، مؤخرا، وذلك بعدما تم منعه من دخول إحدى الخيم الموجودة في مهرجان الفحيص بالأردن، والخاصة باستقبال النجوم.

وقال منذر رياحنة، في فيديو نشر عبر موقع «إنستجرام»: إنه كان له الشرف في تقديم المهرجان العام الماضي، كما أنه تم جاء للمهرجان من القاهرة بعد مكالمة هاتفية فقط، ولكنه فوجئ بمنعه من دخول خيمة استقبال النجوم، من قبل الفنانة الأردنية ديانا كرازون، والتي قامت بوضع بودي جارد على الخيمة، مضيفا: أنه بسبب هذا التصرف فإن النجوم المشاركين في المهرجان يقفون في الشارع، ووجه نداء استغاثة للقائمين على المهرجان للتحقيق في الأمر.