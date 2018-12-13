هيفاء وهبي تكشف عن طولها ووزنها لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إحدى معجباتها بأن قامت بالرد على سؤال وجهته لها حول طولها ووزنها.

المعجبة قالت في سؤالها لهيفاء: “هاي عزيزتي هيفاء.. كم طولك ووزنك”، لترد عليها الفنانة اللبنانية، على حسابها على “انستجرام”، بقولها إن طولها 170 سم أما وزنها 58 كجم.

جمهور هيفاء عبروا عن إعجابهم بمحافظتها على الوزن المثالي، وظهورها الدائم برشاقة لافتة، كما أثنوا على حرصها على الرد على أسئلة معجبيها.

يذكر أن هيفاء وهبي قد نشرت مؤخراصورة حديثة لها، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة ملفتة.

الفنانة اللبنانية أطلت في الصورة بتوب ضيق بدون أكمام بأسلوب “body suit” يحمل نقوشات باللون الأسود والذهبي ، ويبلغ ثمنه نحو 1,200 دولار أميركي.

وارتدت هيفاء سروال مطاطي ضيق يحمل نفس رسومات التوب، ويبلغ ثمنه نحو 775 دولار أميركي، مع جاكيت من الفراء باللون الأحمر.

وتزينت الفنانة اللبنانية بعقد مميز، وانتعلت حذاء أسود له كعب عالي، وجمعت شعرها في ذيل حصان، وذلك في تسريحة مميزة، مع مكياج كثيف.