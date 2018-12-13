الحفلة الأولى لإنريكي إيغليسياس في هذا البلد العربي

متابعة الخليج 365: تتوجّه الأنظار العالمية حالياً إلى الحدث الرياضي البارز في السعودية “سباق فورمولا إي” التي ستقام في مدينة الدرعية، والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 13-15 كانون الأول الجاري.

ويرافق هذا الحدث نشاط فنّي كبير يعادله بالأهمية، إذ أنه يستقطب أهم النجوم العرب والعالم، للمرة الأولى في السعودية.

وفي هذا السياق، سيحيي النجم العالمي إنريكي إيغليسياس للمرة الأولى احتفالا غنائيا كبيرا في 13 كانون الأول الجاري، برفقة جيسون ديرولو.

أما في 14 الجاري فسيحيي النجم المصري عمرو دياب حفلته الأولى في السعودية، إضافة إلى فرقة “بلاك آيد بيز”، على أن يُحيي حفلة الختام، بعد انتهاء السباق في 15 الجاري، كلّ من ديفيد جيتا وفرقة “ون ريبابليك”.

وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصرياً لحاملي تذاكر سباق “فورمولا إي”. ويشار إلى أن أسعار تذاكر اليوم الواحد في 13 و14 الجاري تبدأ من 295 ريالاً، بينما تبدأ أسعار التذاكر لحضور السباق والحفلة الموسيقية يوم 15 الجاري من 395 ريالاً، وتبدأ أسعار التذاكر للأيام الثلاثة من 950 ريالاً.

يذكر أن الحفلات أعلاه ستقام في مدينة الدرعية العريقة، والمدرجة على لائحة “اليونسكو” للتراث العالمي.