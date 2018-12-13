من نجل فضل شاكر إلى شيرين عبد الوهاب…

متابعة الخليج 365: كشف الفنان الشاب محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن قضيتين لا تزالان موجهة إلى والده الذي يقيم في مخيم عين الحلوة في صيدا.

ووفقاً لـ “العربية”، قال محمد شاكر في ظهوره الأخير عبر إحدى القنوات التونسية: “بعد في قضيتين عليه هما الإساءة إلى دولة شقيقة (سوريا)، واللي بنظري إنه ما أساء لها ولكن ما بدي فوت في المواضيع القديمة في يوم من الأيام كلنا تأثرنا في اللي عم نحضره في التلفزيون، واللي عم يصير في سوريا، والثانية تحريض طائفي. واللبنانيون يعرفون فضل شاكر، خصوصاً الفنانين صحبة مع الكلّ ما يفرّق لا دين أو لون أو طائفة ولا أي شيء، هو إنساني بامتياز”.

وأضاف شاكر: “بس اللي صار علينا ظلم. والله لا يذوّق الظلم إلى أي حدا احنا مسامحين كل من كان السبب وإن شاء الله السنة الجديدة لقدام تكون باب فرج على والدي ويطلع بخير وسلامة لأنه عم يتحاسب صار له 5 أو 6 سنين على أقاويل مش على أفعال”. وأوضح أن والده تعب من هذا الوضع وأنه يمضي يومه مع الفن وآلة “الأورج”، واصفاً إياه بـ “الثروة الفنية”.

ووجّه شاكر شكره إلى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على وقفتها مع أسرة فضل شاكر الذي قرر العودة للوسط الغنائي بعد إعلانه تراجعه عن الاعتزال الذي دام 6 أعوام، مر فيها بظروف عصيبة ساهمت في تغييبه عن المشهد العام.