هيفاء وهبي الأكثر بحثًا لدى الجمهور العربي

متابعة الخليج 365: احتلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صدارة البحث في محركات “جوجل” ضمن الشخصيات الأكثر بحثا في مصر.

وكشف موقع “جوجل” العالمي عن قائمة الشخصيات العامّة الأكثر بحثًا عنهم وفق التقرير السنوي الذي أطلقه لسنة 2018.

تصفية النتائج شملت أيضًا عمليات البحث عن شخصيات عامة مختلفة في عدة مجالاتها وأحداثها، بين نجوم الرياضة والأغاني والأفلام وحتى البرامج التلفزيونية المصرية.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تعيش نجاح ألبوم “حوا” يتصدّر ومنذ طرحه المراتب الأولى عربيًا، ويتضمن 14 أغنية، 9 منها جديدة وهي “واحشني”، “هفضل”، “جن الصبي”، “قالوا سابني”، “مزيكا هادية”، “ست البنات”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام” و”حوا”، بالإضافة إلى 5 أغنيات كانت قد أطلقتها خلال الأشهر الماضية وهي “ماتيجي نرقص”، “قالها بحبّك”، “أهضم خبرية”، “بحب الحياة” و“توته”.