لطيفة التونسية تستعيد ذكريات “كرهتك” مع الجمهور

متابعة بتجــــــــــــرد: استعادت النجمة لطيفة التونسية مع الجمهور ذكريات طرح أغنية وكليب “كرهتك” في بدايات سنة 2003.

ونشرت لطيفة التونسية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من الكليب وطلبت من الجمهور مشاركتها بذكرياتهم مع الفيديو فكتبت: “شاركوني ذكرياتكم مع ڤيديو أغنية كرهتك”.

الجدير ذكره أن أغنية “كرهتك” حققت نجاحًا كبيرًا لدى طرحها ولا تزال حتى اليوم من أبرز الأغاني التي صدرت على الساحة الفنية العربية في السنوات الماضية.

على صعيد آخر، تستعد لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة بعنوان “أخباري” وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.