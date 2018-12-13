سهير رمزي تُثير جدلًا كبيرًا بصورة لها عبر "إنستغرام" دون حجاب

نشرت الفنانة سهير رمزي من خلال حسابها الخاص عبر تطبيق "إنستغرام"، صورة حديثة لها برفقة إحدى صديقاتها خلال الاحتفال بقرب قدوم العام الجديد، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وكل العالم طيب".

وأثارت صورة سهير رمزي جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ ظهرت خلالها دون حجاب، وارتدت مرة جديدة قبعة سوداء وفضّلت إسدال شعرها.

ويبدو أن سهير رمزي اختارت هذه الصورة لتعلن من خلالها أنها خلعت الحجاب بشكل نهائي، وأعلنت رغبتها في العودة إلى الدراما لكنها تبحث عن السيناريو الذي يليق بمشوارها الفني حسب تأكيدها.

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