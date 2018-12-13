الفنانة درة تكشّف عن مواصفات زوجها المستقبلي

كشّفت الفنانة التونسية درة، أنها لن ترتبط برجل يريد منها التفرغ له والابتعاد عن الفن، لأن من يحبها سيحب نجاحها، أنها لن تتزوج إلا عن قصة حب، وفي هذه الحال، إن كان المبرر مُقنِع، فهي قد توافق على اعتزال التمثيل.

وأكّدت درة، أنها تحب التنوع في أدوارها، لافتة إلى أنها لم تقدم دور المرأة "الشريرة" من قبل، كما أنها تحب الأدوار الرومانسية والكوميدية.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، قائلة، "زهقت من الميلو دراما، لأن النكد موجود في الحياة، لذلك أحب تقديم شيء مختلف".

وأوضحت إنها لا يمكن أن تنسى المخرج الراحل يوسف شاهين، مؤكدة أنه أول من آمن بموهبتها وقدمها في مصر وفضله عليها لا تنساه.

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