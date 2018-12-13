القاهرة ـ سارة عبد الستار
تواصل الفنانة ميرفت أمين تصوير مشاهدها بمسلسل " قيد عائلي" والمقرر عرضه في الموسم الشتوي ببداية عام 2019.
وتجسد "أمين" شخصي سيدة أعمال كبيرة تتعرض لمشاكل وضغوط بسبب عائلتها مما يساهم في تعرضها لمواقف صعبة وتأثير هذه الواقف عليها.
الجدير بالذكر أن "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين، بوسى، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، سيمون، ميرهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، رامي وحيد، أحمد التهامى، أميرة هاني، كارولين عزمى، كريم عبد الخالق، تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، ومن إنتاج شركة فنون مصر.
أقرأ أيضاً : تعرف على زيجات الفنانة ميرفت أمين في ذكرى عيد ميلادها
شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل " قيد عائلي " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .