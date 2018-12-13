ميرفت أمين تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل " قيد عائلي "

تواصل الفنانة ميرفت أمين تصوير مشاهدها بمسلسل " قيد عائلي" والمقرر عرضه في الموسم الشتوي ببداية عام 2019.

وتجسد "أمين" شخصي سيدة أعمال كبيرة تتعرض لمشاكل وضغوط بسبب عائلتها مما يساهم في تعرضها لمواقف صعبة وتأثير هذه الواقف عليها.

الجدير بالذكر أن "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين، بوسى، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، سيمون، ميرهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، رامي وحيد، أحمد التهامى، أميرة هاني، كارولين عزمى، كريم عبد الخالق، تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، ومن إنتاج شركة فنون مصر.

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