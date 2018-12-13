تامر عاشور يعتذر لجمهوره علي تأخير صدور ألبومه الجديد

أعلن المطرب تامر عاشور، عن تأخر صدور ألبومه الجديد، موجها الاعتذار لجمهوره، بسبب اعلانه عن الألبوم من شهر يوليو الماضي.
وكتب عاشور، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "والله يا جماعة لظروف خارجة عن إرادتى الألبوم هيتأخر شوية ومش هيكون حتى فى رأس السنة وأنا أسف إنى بعلن من شهر 7".
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