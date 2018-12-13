الإعلامية إنجي أنور تنعي الكاتب الراحل ابراهيم سعده

نعت الاعلامية انجي انور الكاتب الراحل إبراهيم سعده الذي توفته المنيه صباح اليوم.

وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " برحيل الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة تطوى صفحة هامة في تاريخ الصحافة المصرية والعربية ..رحل فارس من فرسان القلم الرشيق في بلاط صاحبة الجلالة..ومن اقترب منه يعرف أنه كان بحق يتمتع بأخلاق الفارس القوي بتواضع قد لا يتمتع به كثيرون ممن لا يمتلكون نصف موهبته..قابلته وأنا حديثة التخرج وكنت قد انتقلت لتوي من محطة ART للعمل في القناة الأولى في التليفزيون المصري وحاورته بدون كاميرات فكان كريما في نصائحه ومعلوماته وقد كان بحق " برنس" الصحافة المصرية."

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