الفنان محمد عطيه يطرح ألبومه الجديد في الأسواق العربية

كشف الفنان محمد عطية، عن مفاجأة سارة لجمهوره، حيث أعلن رسميًا استعداده لطرح ألبومه الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية.

وأطلق محمد عطية البوستر الرسمي الخاص بالألبوم الذي يحمل عنوان "بعد التلاتين" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب بتعليقه عليه: "قريبا البومى الجديد بعد التلاتين".

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