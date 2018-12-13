شكرا لقرائتكم خبر عن عامان على رحيل قطة السينما.. أسرار عن حياة زبيدة ثروت "بيليه طلبها للزواج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عامان بالتمام والكمال مرت على رحيل جميلة السينما المصرية زبيدة ثروت، التى رحلت يوم 13 ديسمبر عام 2016 عن عمر 76 عاما.

ولدت زبيدة ثروت يوم 14 يونيو 1940 فى محافظة الإسكندرية، والدها كان يعمل ضابطا وأمها حفيدة السلطان حسين كامل، زبيدة هى ثانى شقيقاتها التوأم حكمت، وأخت صلاح والتوأم علاء وكمال، درست بكلية الحقوق وتدربت بمهنة المحاماة، حتى جاءت لها فرصة التمثيل التى كانت تنتظرها من خلال دور صغير بفيلم "دليلة"، ثم تركت العمل بالمحاماة حتى تتفرغ لعالم الفن، حيث التحقت بكلية الحقوق منذ البداية إرضاء لجدها الذى كان يرفض دخولها عالم التمثيل.

تميزت عن فنانات جيلها بإطلالتها الساحرة وعيناها الزرقاء التى جعلتها تقتنص لقب "قطة السينما المصرية"، بدأت حياتها الفنية بتقديم شخصية "زيزى"، عندما انتقلت من الإسكندرية إلى القاهرة من خلال فيلم "دليلة" لشادية وعبد الحليم حافظ عام 1956، حيث ظهرت فيه لمدة دقائق معدودة، بعدما قدمها مخرج الفيلم محمد كريم، ورغم تهافت البطولات السينمائية عليها فيما بعد إلا أن فيلم "يوم من عمرى" التى وقفت فيه أمام العندليب ا عبد الحليم حافظ سيظل هو الأبرز فى مشوارها السينمائى، مناصفة مع فيلم "فى بيتنا رجل" مع النجم العالمى الراحل عمر الشريف.

قدمت زبيدة ما يقرب من 30 فيلما سينمائيا منها نساء فى حياتى، الملاك الصغير، بنت 17، شمس لا تغيب، فى بيتنا رجل وزمان يا حب، كما شاركت فى 4 مسرحيات هى مين يقدر علي ريم، عائلة سعيدة جدًا، شهرزاد و8 ستات، أنا وهى ومراتى، كما قدمت مسلسلا تلفزيونيا وحيدا بعنوان وفاء بلا نهاية، وشاركت فى المسلسلين الإذاعيين رد قلبى وأفواه وأرانب.

تزوجت النجمة الراحلة 4 مرات، زواجها الأول عام 1960 من إيهاب الغزاوى، كان يعمل ضابطا فى البحرية المصرية، ثم تزوجت المنتج السورى صبحى فرحات الذى أنجبت منه بناتها الأربعة، ثم تزوجت من محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجى.

جمال زبيدة ثروت وعيناها الزرقاء الذى كان يأسر الجميع، جعل نجم كرة القدم على مدار التاريخ، الأسطورة البرازيلى "بيليه" يطلب الزواج منها، حيث روت زبيدة فى لقاء تلفزيونى مع عمرو الليثى، قائلة: "بيليه كاد يفقد عقله عندما رآنى فى دولة الكويت لشدة جمالى، وطلب من الزواج، وألح فى طلبه لدرجة أنه كاد يخطفنى معه إلى البرازيل، أنا لم أكن أعلم من هو فى الأساس، بسبب عدم متابعتى لكرة القدم، لكن المحيطين بى أخبرونى بأنه أفضل وأشهر لاعب فى العالم".