شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذا الفستان جينيفر لوبيز كادت أن تسقط أثناء نزولها من السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت جينيفر لوبيز في غاية الأناقة والجمال كعادتها أثناء الترويج لفيلمها الجديد Second Act حيث ارتدت فستان أكثر من رائع مميز باللون البينك خطفت به الأنظار.



لوبيز

جينيفر لوبيز بتلك الإطلالة تعيد إلى الأذهان إطلالاتها المميزة التي اعتادت على الظهور بها في كافة المناسبات لتثبت لعشاق الموضة دوماً أنها واحدة من أهم نجوم هوليود الذين يمتازوا بحسن اختيار ظهورهم وتمكنهم من لفت الأنظار ببريق خاص يتميزوا به دائماً، وهو البريق الذى كاد أن يتسبب فى سقوطها لولا أن تداركت نفسها فى النهاية، وذلك أثناء نزولها من السيارة بصحبة صديقها اليكس، قبل أن تنتبه وتقوم بلفت أنظار مساعديها داخل السيارة مثلما يظهر هذا الفيديو.

على جانب آخر ارتبطت لوبيز خلال الآونة الأخيرة بأنباء تؤكد ارتباطها رسمياً الأيام المقبلة بصديقها اليكس رودريجز لاعب البيسبول السابق، وهو ما نفته المطربة والممثلة الشهيرة أثناء استضافتها من جانب مقدمة البرامج الين التي أكدت لها عدم وجود أية نية لذلك فى المستقبل القريب.















