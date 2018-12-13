شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد إمام يستأنف تصوير "لص بغداد" فى القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلمه "لص بغداد"، اليوم الخميس فى أحد مواقع التصوير بالقناطر الخيرية، وتجمع المشاهد بين إمام وياسمين رئيس وآخرين من النجوم.

وكان قد صور محمد إمام عددًا من مشاهد الأكشن والمطاردات فى أحداث العمل بعزبة المسلمين وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.