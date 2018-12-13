كارول سماحة تهنئ ماجدة الرومي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام وتويتر، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 62.

ونشرت "كارول" صورة لها وهي تقبل ماجدة الرومي، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للصوت اللذي ألهمني في سنوات المراهقة وألهم جيلا كاملا، لقد تأثرت بطيبتك وإنسانيتك".

وتابعت: "يكاد يكون من النادر في الوقت الحاضر الحصول على فنان حقيقي مع هذه الصفات الرائعة، ليبارك الله في كل أوقاتك الرائعة".

ماجدة الرومي من مواليد 13 ديسمبر 1956، بكفر شيما بلبنان، وهي ابنة الموسيقار حليم الرومي مكتشف المطربة الكبيرة فيروز.