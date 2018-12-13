زبيدة ثروت في حوار مع عمرو الليثي: "بيليه كان عاوز يتجوزني وأسافر معاه البرازيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثناء استضافتها في حلقة من حلقات برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، التي عرضت في مايو 2015، قالت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت أن اللاعب العالمي بيليه طلب أن يتزوجها.

وقالت النجمة الراحلة: "تلقيت دعوة من وزير الثقافة الكويتي، لافتتاح مهرجان بالكويت، وكنت نزيلة في نفس الفندق الذي يقيم به اللاعب البرازيلي الشهير بيليه".

وأكدت أنها دخلت الفندق عند قدومها من مصر، لتجد ازدحام شديد حول "الجوهرة السمراء" وورود منتشرة في كل مكان، وفجأة اقترب منها بيليه وخلع طوق من الورد حول عنقه، ولفه حول عنق "زبيدة".

وأشارت إلى إن الفنان عزت العلايلي كان يطلب منها أن يلتقي بيليه، وهو شخصية طيبة جدا، لم يكن يتحدث الإنجليزية أو العربية، فلم تكن تفهمه.

وتابعت النجمة الراحلة: "لم أكن أحب كرة القدم بالمرة، ولا أتابعها ولا أفهمها، فكانت بسببها تنشب خلافات بين أزواج خالاتي، ولم أعرف في لاعبي الكرة سوى اللاعب صالح سليم".

واختتمت حديثها: "بيليه حبني جدا، وكان عاوز يتجوزني وأسافر معاه البرازيل، وكل ما أطلع في الفندق أو أنزل ألاقيه قاعد مستنيني، ومرتحتش غير لما وصلته لباب الطيارة، ولما رجعت مصر لقيته بيكلمني في التليفون".