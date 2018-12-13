"سي سينما" الجونة تعرض أربعة أفلام مرشحة لجوائز الجولدن جلوب والنقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعرض سي سينما الجونة خلال هذا الأسبوع فيلم Bohemian Rhapsody، المرشح لجائزتين في الجولدن جلوب لهذا العام جائزة أفضل فيلم دراما وأفضل ممثل لرامي مالك، الذي تم ترشيحه لجوائز النقاد أيضًا.
وتعرض فيلم التحريك Ralph Breaks the Internet المرشح لأفضل فيلم رسوم متحركة بالجولدن جلوب وجوائز النقاد، كما تستمر في عرض فيلم الخيال Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald بالإضافة إلى فيلم الأكشن والمغامرة Robin Hood.
جدير بالذكر أن سي سينما الجونة تم افتتاحها خلال الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي 2017، وشهدت عروض الأفلام المشاركة في الدورتين الأولى والثانية من المهرجان.
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