فن ومشاهير

شاهد.. تهنئة كارول سماحة لـ ماجدة الرومى بعيد ميلادها

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كارول سماحة وماجدة الرومي
كتبت ـ مي صادق:

نشرت المطربة اللبنانية، "كارول سماحة تهنئة لـ ملاك الطرب العربي "ماجدة الرومي"، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال نشر صورة لهما، عبر حسابها

على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "سماحة" على الصورة قائلة: " عيد ميلاد سعيد  للصوت اللى ألهمني

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سنوات المراهقة وألهم جيلًا كاملًا لقد تأثرت بطيبتك و إنسانيتك ويكاد يكون من النادر في الوقت الحاضر الحصول على فنان حقيقى مع هذه الصفات الرائعة وليبارك الله في كل أوقاتك الرائعة".

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