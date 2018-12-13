شاهد.. تهنئة كارول سماحة لـ ماجدة الرومى بعيد ميلادها

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كارول سماحة وماجدة الروميكتبت ـ مي صادق:
نشرت المطربة اللبنانية، "كارول سماحة تهنئة لـ ملاك الطرب العربي "ماجدة الرومي"، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال نشر صورة لهما، عبر حسابهاعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "سماحة" على الصورة قائلة: " عيد ميلاد سعيد للصوت اللى ألهمني
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