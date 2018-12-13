جويل مردينيان تتبنى طفلاً وتحقق حلمها وحلم أولادها

كتب امير فتحي في الخميس 13 ديسمبر 2018 04:28 مساءً -

خطوة رائعة من الإعلامية اللبنانية ​جويل مردينيان​ حيث اعلنت عن تبنيها طفلاً.

وأعربت “مردينيان” عن سعادتها بإقدامها على هذه الخطوة، التي كانت تسعى لتحقيقها منذ 4 سنوات، قائلة: “هذا أفضل شيء قمنا به، سنحبه ونحميه، لقد تحقق ما كنا نتمناه منذ 4 سنوات، حينما أبدى أطفالي عن رغبتهم في التبني وبمساعدة الملائكة الإنسانية، اليوم تحقق هذا الحلم شكرًا لكل من ساعدنا”.



من الملفت في زمن اللاإنسانية ان نرى أشخاصاً يقدمون على إنقاذ حياة الآخرين.

تزوجت جويل مرتين، أنجبت في الزواج الأول ابنها بايلي، وفي المرة الثانية تزوجت من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة وأنجبت إيلا وصوفيا.