هل تخطط كيم كاردشيان لإرسال هدايا لميجان ماركل لتصبح صديقتها؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعد نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان مادة خصبة للشائعات، و كانت آخر هذه الشائعات التي انتشرت بكثافة منذ ساعات هى تخطيط كيم لإرسال الهدايا للنجمة الأمريكية ميجان ماركل زوجه الأمير هاري لكي نصبح صديقة مقربة لها.

موقع "جوسيب كوب" أشار إلى أن هذه الشائعة التي وصفها بالسخيفة أثارت بعض الجدل خلال الساعات القليلة الماضية .

بدأت الشائعة بنشر موقع "HEAT" تقريرًا يؤكد أن كيم كاردشيان البالغة من العمر 38 عاما يئست من كسب ميجان ماركل التي تنتظر مولودها الأول وتتقرب منها وتجمعها الصداقة، لذلك قررت كيم أن تشتري عددًا من الهدايا الثمينة الخاصة بالأطفال لتقدمها لمولود ميجان وهي الطريقة المثلي لتصبح صديقتها، وأكد مصدر للموقع أن كيم ستقدم هذه الهدايا بمجرد أن تلتقى بميجان والأمير هاري عندما تضع ماركل طفلها خلال العام المقبل.