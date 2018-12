لماذا على ليوناردو ديكابريو أن يعيد تمثال الأوسكار الخاص به؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - واجه رجل الأعمال الماليزي "جو لو"، الصديق المقرب للنجم الأمريكي ليوناردو ديكابريو ومنتج فيلمه "The Wolf of Wall Street"، تهما بالاختلاس، وطلبت الحكومة الفيدرالية استرداد جميع ممتلكاته بما فيه تمثال الأوسكار الخاص بالممثل مارلون براندو الذى فاز به عن دوره في فيلم "On the Waterfront" وقدمه "جو لو" هدية لـ "ليوناردو".

ومن المعروف أن " لو" اشترى التمثال في مزاد علني وقدمه هدية لصديقه "ليوناردو" كتشجيع نفسى خاصة بعد سلسلة من الخسارة للجائزة، التي فاز بها عام 2016 عن فيلم The Revenant، لهذا سيقوم الممثل بإعادة التمثال للحكومة الفيدرالية بالإضافة للوحة لـ بيكاسو قدمها " لو" هدية "ليوناردو".

وفقًا لصحيفة التايمز، يعتقد أن "لو" مختبئا في الصين، وقد تولت الولايات المتحدة مسئولية التحقيق لأنه "تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق الأموال غير القانونية عبر النظام المالي الأمريكي".

وكشفت وثائق المحكمة التي استعرضتها صحيفة التايمز أن العديد من الوكالات الفيدرالية تستعد لاستعادة ممتلكاتها، بما في ذلك 8 ملايين دولار من مجوهرات "لو" قدمت عارضة الأزياء الاسترالية ميراندا كير.