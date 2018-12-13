تامر حسني ينضم لنجوم "داف باما" في الإمارات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اختير نجم الأغنية المصري تامر حسني من قبل منظمة "داف باما" كواحد من أفضل مطربي الشرق الأوسط لعام 2018، وبذلك ينضم إلى نخبة كبيرة من الفنانين الذين اختيروا لنيل جائزة "داف باما" الألمانية لأفضل مطربي العالم، حيث كان من ضمن النجوم الذين اختيروا، الجزائري الشاب خالد، واللبنانية نجوى كرم، والتونسية لطيفة، والسورية فايا يونان، والمغربي عبدالحفيظ الدوزي.

وكانت "داف باما" اعتادت على إقامة حفل التكريم لمن تم اختيارهم كل عام في ألمانيا، إلا أنها قررت هذا العام إقامته في الإمارات، وتعد "داف باما" من أهم الجوائز الموسيقية العالمية التي تعتمد بالأساس على "ثقل قاعدة الفنان الجماهيرية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد من أكبر "الميوزيك أووردز" المنتشرة في مختلف أرجاء العالم، حيث لا يقتصر دورها فقط على العالم العربي أو أوروبا، بل يمتد أثرها إلى كوريا واليابان وماليزيا ونيجيريا وتايوان وأفغانستان والبلقان وصولًا إلى الهند وروسيا، بحيث تختار كل عام أفضل فنان في كل دولة، وأفضل فنان وفنانة على مستوى القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.