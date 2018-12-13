كايت ميدلتون أساءت معاملة موظفيها .. وهذا ما كُشف أخيراً

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - منذ انضمامها إلى الأسرة الملكية في بريطانيا، تحدث دوقة ساسكس ميجان ماركل ضجة كبيرة وسط ملايين المتابعين حول العالم.

وقد أثير الجدل مؤخراً حول إساءتها معاملة موظفي القصر الملكي التابعين لها، ما أدى إلى تخلي بعضهم عن مناصبهم.

إلا أن الصحافية أشلي بيرسون كشفت في وثائقي عنوانه "وليام وكايت: المفكرة اليومية" أن دوقة كامبريدج كايت ميدلتون تعاملت مع موظفيها بالطريقة نفسها بعد زواجها من الأمير وليام.

وأشارت إلى أن ذلك دفع إحدى العاملات في مجال التنظيف وعامل الحديقة إلى الاستقالة رغم أنهما كانا يعملان لدى الملكة منذ سنوات طويلة.

والسبب، بحسب التقرير، هو أنه كان عليهما الالتزام التام بطريقة العمل التي فرضتها كايت.

يشار إلى أن الكثير من الأخبار شاعت في الفترة الأخيرة بشأن خلاف بين الدوقتين في ظل التأثير المتصاعد لميجان ماركل على معجبي أفراد الأسرة الملكية.

ويذكر أن الأخيرة لا تتردد في خرق البروتوكول الملكي كراراً وتكراراً، وقد شكلت إطلالتها الأخيرة بالفستان الأسود من دون كتف دليلاً على ذلك.