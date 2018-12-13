من إحتل المرتبة الاولى ضمن قائمة المشاهير الأكثر بحثا على "جوجل"؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في جردة نهاية العام الحالي، نشر موقع "بيلبورد" قائمة أكثر المشاهير بحثا على "جوجل" للعام 2018.

وتصدرت القائمة النجمة العالمية ديمي لوفاتو التي كانت محور أحاديث المواقع الفنية بسبب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة نقلت على اثرها الى مركز إعادة التأهيل، وكادت تخسر حياتها.

وجاءت بالمركز الثاني الأميركية ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حيث تصدرت عناوين الصحف العالمية بعد زفافهما وانتظارهما لمولودهما الاول.

كما ضمت القائمة بريت كافانو أحد قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة، ثم المدون لوغان بول، ونجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان، ونجم الراب العالمي ايمنيم، ثم مدرب كرة القدم يوربان ماير، والمغنية العالمية أريانا غراند، وريك روس وكاردي بي.