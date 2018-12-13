خاص- جاد شويري ولولا جفان يكافحان الحقد والعنصرية.. كيف؟



أطلق الفنان جاد شويري مع الفنانة لولا جفان أغنية جديدة بعنوان “مافيش كده” على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

الاغنية كلمات محمد ريفاعي وجاد شويري، الحان محمد يحيا وتوزيع هادي شرارة، والفيديو كليب من اخراج جاد شويري.

اغنية “مافيش كدة” رومانسية بايقاع سريع وموسيقى عصرية تم مزجها بين اللحن والتوزيع.

اما موضوع الاغنية فقد عبّر بكلماتها عن الحب بين شخصين حيث لا شيء يفرقهما لا اللون او العرق ولا اي نوع من الفروقات ستبعدهما عن بعضهما.

اختار المخرج جاد شويري أن يكون حبيب لولا جفان من البشرة السمراء لمناهضة العنصرية والتمييز العرقي. كما تضمن الكليب مشاهد للثلاثة بمناظر طبيعية وأثرية جميلة.

استخدم جاد تقنيات عالية الجودة خلال التصوير فقدّم صورة جميلة عن العمل.

نذكر ان هذه التجربة ليس الاولى لجاد شويري فقط قدم العام الفائت اغنية “برا” مع الفنانة هند البحرينية وحقق العمل نجاحاً كبيراً. كما سبق له وقدّم اغنية “اجازة” مع بوسي وحققت الاغنية ايضاً نجاحاً ملفتاً.