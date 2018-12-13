الفنان محمود عامر يتلقى التهنئة بقدوم حفيدته عبر الـ"فيسبوك"

..أعلن الفنان محمود عامر عن قدوم حفيدته وذلك عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك وتلقى محمود عامر مجموعة من التهاني من عدد من الفنانيين منهم الفنانة سحر نوح ،، والفنان محمد محمود ،،المخرج توفيق حمزه الجديرؤ بالذكر أن محمود عامر من الفنانيين الذين قدموا مجموعة من المسلسلات على مدار تاريخه كممثل من أشهر أعماله عوالم خفيه مع عادل إمام ،، الأب الروحي مع محمود حميده ،، أوراق مصرية وفي السينما قدم القتل اللذيذ،،الأتحاد النسائي وفب المسرح قدم مجموعة من الأعمال منها أسعد رجل في العالم ،،`

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