أحمد ماهر يحضر عزاء محمود القلعاوي بعد تماثله للشفاء

توجه الفنان أحمد ماهر لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان محمود القلعاوي فور خروجه من المستشفى والفنان أحمد ماهر كان قد أجرى جراحه دقيقه في المعدة خلال الفترة الماضية أحمد ماهر قدم مجموعة من الأعمال التليفزيونية والمسريحة والسينمائية المهمة من أشهر مسلسلاته عصر الأئمة ،، ذئاب الجبل ،، ياورد مين يشتريك وكان آخر عمل له المسلسل الأذاعي الليث إبن سعد أقرأ أيضاً : أبرز المحطات المؤثّرة في حياة الفنان الراحل محمود القلعاوي

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