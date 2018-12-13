نور محمد يُبدي سعادته بالعمل مع شريف عرفه في "الممر"

عبر الفنان الشاب نور محمود عن سعادته بالعمل مع المخرج شريف عرفه في فيلم الممر الذي يقوم ببطولته أحمد عز وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك حيث كتب ( فيه مخرجين يبقى كل تفكيرك أنك تتشرف وتقف أمام كاميراتهم أيا كان مساحة الدور ،، كاميرا العظيم شريف عرفه) وتلقى نور بعد هذا البوست تهنئه من جمهور ومعجبيه الذي تواصلوا معه على الفيس مهنئين بالعمل في فيلم الممر الجدير بالذكر أن نور قدم عدد من الأعمال الدرامية خلال السنوات القليلة الماضية منها إختيار إجباري ،، بين عالمين

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