“رجل الذهب”.. رجل أعمال فيتناميّ يرتدي أكثر من 13 كلغ يومياً!

كتب امير فتحي في الخميس 13 ديسمبر 2018 03:09 مساءً -

رجل الذهب

أثار رجل أعمال فيتناميّ يدعى ​تران نجوك​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ارتدائه الدائم لـ 13 كلغ من ​الذهب​ كجزء من إطلالته اليومية.

لكن أكثر ما أثار الجدل هو إرتداء تران نجوك لقلادة كبيرة من الذهب، بجانب أساور وخواتم ذهبية عملاقة.



وأكّد نجوك أنّ إرتداءه الذهب، ساعد على إزدهار أعماله بشكل كبير.

ويتحرك نجوك برفقة 5 حراس شخصيين على الأقل في حال تعرّضَ لمحاولة سرقة، ولفت النظر إليه بسبب إستعراض ممتلكاته من خلال فيديوهات قصيرة على “يوتيوب”.