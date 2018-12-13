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كتب امير فتحي في الخميس 13 ديسمبر 2018 03:09 مساءً -
أحلام
إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً أحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين الذين وقعوا في حيرة، حول ما إذا كانت الفنانة الإماراتية أحلام هي المرأة الموجودة في الصور، أم إمراة أخرى تشبهها.
بعض المتابعين، أكدوا أنها أحلام وقد خضعت لعملية تجميل في الأنف، وآخرون أشاروا أنها ليست أحلام بل إمراة تحوّلت بواسطة الماكياج إلى شبيهتها، إلى أن تبيّن أنها خبيرة التجميل العراقية هند الجابر التي تستطيع من خلال الماكياج، أن تتحول إلى شبيهة بالمشاهير.
يُذكر أن أحلام كانت قد إعتذرت عن إستلام جائزتها في حفل الـBAMA العالمية، بسبب تضامنها مع ضحايا حرائق كاليفورنيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن شابة عراقية نسخة طبق الأصل عن أحلام.. شاهدوا الشبه بينهما! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .