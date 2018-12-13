هاني البحيري يكشف أسرار فستان زفاف نيكول سابا.. وسبب وصول سعره لهذا الثمن الباهظ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بفستان زفاف باهظ الثمن في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف ٢٠١٩، والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الأورينتال ببارس بالإضافة الى بعض القطع التي يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

نيكول أطلت بفستان زفاف ثمنه 10 مليون دولار ، أو ما يعادل ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث أنه مرصع بالمجوهرات، وبمجرد ظهورها حصدت عاصفة من التصفيق وصيحات إعجاب الحضور من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

مصمم الأزياء هاني البحيري كشف أسرار الفستان، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد بقناة “Ten”، إنه يرفع شعار “صنع في مصر” و”أرتدي المصري وأفتخر”.

وأكد أن هذا السعر ليس سعر الفستان ولكنه سعر المجوهرات المرصع بها الفستان، وهو ما قدمته شركة مجوهرات، مشيرا إلى أنه يعمل على هذا الفستان منذ عام تقريباً مع فريق من المتخصصين وذلك بأيديهم، وأن قيمة المجوهرات التي أضيفت للفستان حوالي 10 ملايين دولار، وهي القيمة الحقيقية لهذه الخامات.

وأضاف: “لدينا دار مجوهرات مصري ولدينا فريق يعمل بدأب لنشر إنتاجه خارج مصر لينافس بيوت المجوهرات العالمية، فقررنا أن ندمج المجوهرات في الفستان بفنه وشياكته، لنقول للعالم تعالوا لتروا ماذا يوجد في السوق المصري، بدلاً من الشراء بالدولار واليورو، وأن لدينا إمكانية أن نصنع ملابس بـ10 دولارات فما فوق”.

وتابع أنه استطاع أن يجعل فنانة لبنانية ترتدي الإنتاج المصري وتفتخر به لترد على من يتباهي بأنه يشتري من الخارج، مشيراً إلى أن هذه المجوهرات وضعت في آخر أيام الانتهاء من الفستان تحت حراسة كبيرة، وعدد كبير من المساعدات.

البحيري فجر مفاجأة بتأكيده أن دار المجوهرات أخذت المجوهرات المرصع بها الفستان بعد انتهاء الدفيليه، وأن الفستان أصبح خالياً الآن، وأن هذا كان حالة وانتهت ولا يوجد تفكير في بيعه.