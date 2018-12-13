اختفاء الفنانة المغربية حنان الخضر يثير الجدل.. وشركة الإنتاج توضح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المغربية حنان الخضر، نجمة برنامج «ستار أكاديمي»، تساؤلات العديد من متابعيها وجمهورها بعد اختفائها المفاجئ وحذفها كل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حنان الخضر، لم تكشف لجمهورها سبب ابتعادها المفاجئ واعتزالها للفن، الأمر الذي فتح المجال للتكهنات جمهورها ومنها أنها تزوجت برجل أعمال وهو من منعها من الغناء.

شركة الإنتاج التي تتعامل معها الفنانة حنان الخضر، خرجت لتوضح ما حدث معها، قائلة في بيانها إن نجمة «ستار أكاديمي» هي من طلبت الابتعاد، وأبدت رغبتها في التوقف مؤقتا عن نشاطاتها الفنية لأسباب شخصية.

وأضاف البيان: «نطلب من العلي القدير أن تعود إلى عملها قريبًا إن شاء الله، نكن لحنان كل الاعتراف والتقدير لما أنجزته من إبداع فني قيم».

وعلى الرغم من حذف كل صفحات حنان الخضر، إلا أنها لم تحذف حسابها على موقع «يوتيوب»، والذي يضم كل أعمالها الفنية والتي كان أخرها أغنية «شناي»، وهي من كلمات بلال الشيف، وإخراج جيمي جوكر.

يذكر أن حنان الخضر شاركت في المسلسل التاريخي «سمرقند»، الذي عرض في رمضان 2016، مع كل من أمل بوشوشة، يارا صبري، عابد فهد، ميساء مغربي، يوسف الخال، من إخراج إياد الخزوز وتأليف محمد البطوش.