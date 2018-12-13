والد ميجان ماركل ينتقم منها بأكياس الماريجوانا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، ستواجه أياما صعبة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما كثرت الأقاويل حول خلافاتها مع كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام.

الأمر لم يتوقف على هذه الخلافات فحسب، بل الأسوأ من ذلك ما صرح به والدها توماس ماركل، بشأن فترة زواجها الأولى بالمنتج التلفزيوني تريفور إنغيلس في جامايكا.

توماس ماركل، والد زوجة الأمير هاري، كشف عن تفاصيل مثيرة جديدة تتعلق بحفل زفاف ابنته الأول في جامايكا عام 2011 حين تزوجت بالمنتج التلفزيوني تريفور إنغيلس.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلت عن توماس ماركل قوله: إنه حضر حفل زفاف ابنته الأول على عكس حفل زواجها من الأمير هاري، حفيد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.. وإن العروسين تريفور وميجان رحبا بالضيوف المدعوين البالغ عددهم نحو 100 شخص بهدية غير عادية، ووزعوا عليهم أكياسا بلاستيكية احتوت على كمية من مخدر الماريجوانا مع رسالة ترحيب.

والد دوقة “ساسكس” أضاف، هذا مسموح به في جامايكا.. تدخين الماريغوانا أمر شائع هناك، أنا شخصيا لا أدخن الماريغوانا وميجان على حد علمي، لا تفعل ذلك أيضا.

توماس ماركل برر سبب تغيبه عن الصور الملتقطة في حفل الزفاف بالخجل، وقال: إن الحفل كان على الشاطئ ولم تتجاوز أعمار المدعوين الثلاثين عاما، أما هو فكان في الستينيات، ودعما لكلامه نشر صورة تجمعه بميجان أثناء توجههما إلى حفل زفافها.

توماس ماركل عبر عن أسفه لتدهور علاقته بميجان، وقال: لقد قمت بعشرات المحاولات للاتصال بابنتي، لكنها هي وهاري نصبا جدارا بيننا ويصدقان كل شيء سيء ينشر عني، يؤلمني ما حدث، لكنني لن أكون صامتا، لقد انقلبت حياتي رأسا على عقب منذ أن قابلت ابنتي هاري، يتعاملان معي بقسوة مفرطة، وأعاني العقاب على شيء لم أقله، أحب ميجان كثيرا.