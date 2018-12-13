تماثيل شمع لميجان ماركل والأمير هاري.. صور طريفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مجموعة من الصور الخاصة بتماثيل مصنوعة من الشمع، صنعت خصيصاً للأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، في أحد المحال التجارية في ألمانيا.

هاري وميجان دوقا “ساسكس” ظهرت صور التماثيل الخاصة بهما فيما يبدو كنوع من الترويج لأحد المحال التجارية في مدينة برلين، بألمانيا.

الصور – التي صممت بشكل طريف - أظهرت الشبه الكبير بين تماثيل الشمع وشخصيتهما الحقيقية، كما التقطت صاحبة المحل عددًا من الصور التذكارية مع التمثالين.

ميجان ماركل كانت قد شاركت مؤخرا في حفل توزيع جوائز لمصممي الأزياء في لندن، وظهرت بإطلالة جذابة بفستان أسود بكتف واحد بفتحة من الأمام، من دار الأزياء الإيطالية، جيفنشي، واعتمدت على تصفيفة شعر “الكعكة” التي في الغالب تختارها دائمًا في إطلالتها، والتي تعطيها مظهرًا جذابًا وبسيطًا.

كان توماس ماركل، والد ميجان ماركل قد فتح النار على زوج ابنته الأمير هاري، وذلك وسط تلبد الأجواء داخل أروقة القصر الملكي. ووجود خلافات بين ميجان وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام.