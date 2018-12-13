ميلانيا ترامب تحتفل بالكريسماس على الطريقة العسكرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زارت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قاعدة “أناكوستا بولينج” العسكرية المشتركة، لمشاركة عائلات الجنود احتفالات أعياد الميلاد “الكريسماس”.

السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية قامت بمصافحة أعضاء القاعدة من العسكريين وعائلاتهم، كما قدمت هدايا لأطفالهم بهذه المناسبة، كما أنها ألقت كلمة للإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه الجنود الأمريكيين مهنئة إياهم بأعياد الميلاد.

ميلانيا ترامب ارتدت بنطلون باللون الكحلي ونسقته مع جاكيت بنقشة الـPlaid باللون الأحمر والخطوط البيضاء والكحلي، من المصمم الألماني Tomas Maier، وتميز التصميم بحزام عريض على الخصر، حيث بلغ سعر الجاكيت ما يقرب من 1050 دولارًا أمريكيًا.

سيدة البيت الأبيض، انتعلت half boot ذا كعب عالٍ باللون الكحلى، وظهرت بتسريحة شعر ومكياج متناسقين مع إطلالتها.

ميلانيا كانت قد أضاءت هي وزوجهاأنوار شجرة عيد الميلاد الأمريكية الرئيسية الواقعة في حديقة قرب البيت الأبيض.. وبعد هذه المراسم حضرا حفلا خاصا مكرسا لعيد الميلاد المقبل.. وشكر ترامب في كلمة ألقاها أمام ضيوف الحفل عمال صندوق الحدائق الوطنية والممثلين والطلاب الذين وضعوا الرسوم لتزيين 56 شجرة شوح لأعياد الميلاد موجودة في هذه الحديقة.