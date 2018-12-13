شاهد أحدث ظهور لسوزان مبارك في أحد الكافيهات

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت المصرية سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في أحدث صورة لها خلال تواجدها بأحد الأماكن العامة.
عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كانوا قد تداولوا صورة لسوزان مبارك، حيث تظهر في الصورة في أحد “الكافيهات” بجوار سيدة، وشارك العديد من رواد “فيس بوك”، الصورة على نطاق واسع.
ظهور زوجة الرئيس الأسبق، يعد الأول لها في الأماكن العامة، بعد تنحي زوجها عن الحكم عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، بعد أن كان ظهورها بجوار زوجها في المنزل أو في المستشفى خلال فترة علاجه.
ووفقا لصحيفة “الوطن” فإن المدون المصري حسن الغندور - المعروف بقربه من أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك - نشر صورة لسوزان ثابت، قرينة الرئيس الأسبق داخل أحد “الكافيهات”.
الغندور كتب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعليقا قصيرا على الصورة دون تحديد مكانها أو موعد التقاطها: “سيدة مصر الأولى، الهانم”.
تعليقات المتابعين انهالت على الصورة، وشاركها أحدهم وكتب قائلا: “راح فين زمن الرئاسة”.. بينما كتب آخر: “ربنا يديها الصحة”.
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