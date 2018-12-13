هيلاري كلينتون تحضر حفل زفاف ابنة أغنى أغنياء الهند.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت وزيرة الخارجية الأأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند، بمدينة مومباي، كما حضر عدد كبير من نجوم بوليوود.

وبجانب حضور هيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة، ضمت قائمة المدعوين الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس، اللذين تزوجا حديثا، وممثل بوليوود أمير خان ولاعب الكريكت ساتشين تندولكار.

الزواج يجمع بين اثنين من أكثر العائلات نفوذا في الهند، فالعروس هي إيشا أمباني صاحبة الـ27 عاما، وهي ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة “ريليانس” الذي تقدر مجلة “فوربس” ثروته بنحو 43 مليار دولار.. أما الزوج فهو أناند بيرامال البالغ من العمر33 عاما، وهو وريث لأعمال في مجالي العقارات والأدوية.

حفل الزفاف أقيم في مقر سكن أمباني في مومباي، وهو برج مؤلف من 27 طابقا معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم، وغُطي المبنى بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور.

العريس وأسرته وصلوا الحفل في سيارات كلاسيكية بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.. وقالت مجلة “فيلم فير” الهندية: إنه من المتوقع حضور 600 ضيف الحفل.

وسائل إعلام هندية اشارت إلى أن حضور هيلاري كلينتون حفل الزفاف، كان بسبب صلتها بأسرة أمباني التي ترجع إلى أكثر من 18 عاما.