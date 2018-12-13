ظهور مميز وجذاب لميجان ماركل رغم الحمل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسعى الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، للظهور دائما بشكل مميز وأنيق خلال تواجدها في جميع المناسبات.

دوقة “ساسكس”، تحرص على ارتداء الملابس الأنيقة التي تناسبها، خاصة في الفترة الأخيرة بعد إعلان حملها، حيث ظهرت علامات الحمل عليها، إلا أنها لا تزال تتمتع بذوقها الخاص والفريد في اختيارها للفساتين.

ميجان ظهرت خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز لمصممي الأزياء في لندن، بإطلالة فستان بالقماشة المخملية، باللون الأسود، بكتف واحد بفتحة من الأمام، من دار الأزياء الإيطالية، جيفنشي، واعتمدت على تصفيفة شعر “الكعكة” التي في الغالب تختارها دائمًا في إطلالتها، والتي تعطيها مظهرًا جذابًا وبسيطًا.

ميجان ماركل، كانت قد فاجأت ضيوف حفل “Fashion Awards”، وقوبل ظهورها على المسرح، بتصفيق حاد من قبل المتواجدين داخل القاعة.

الحفل ينظم بالتعاون مع مجلس الأزياء البريطاني (BFC)، حيث تحتفي جوائز الموضة بالأفراد والشركات التي ساهمت بشكل كبير في صناعة الأزياء على مدار العام الماضي، ويعد أيضًا حملة لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية BFC، ويهدف إلى دعم الأفراد الموهوبين في المستقبل لتنمية مهاراتهم في الأزياء الإبداعية.