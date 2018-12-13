رأي خاص- انا هيك…. وانتَ؟

باتريسيا هاشم: معظم المحطات التلفزيونية اليوم تلهث وراء نسبة المشاهدة او ما يعرف بالرايتنغ، لاستقطاب المعلنين وبالتالي ضمان استمراريتها في ظل الازمات المالية التي تتخبط فيها. وهذا طبعاً من حقها في ظل احتدام المنافسة حيث البقاء دائماً للاقوى بالانتاج و”المدخول”. من هنا كان لا بدّ من البحث عن برامج جاذبة ممغنطة لجذب المشاهدين وتحقيق هدف البقاء على قيد حياة البثّ على حساب المضمون القيّم في معظم الاحيان حيث اتخذت هذه المحطات من “الرايتنغ” ذريعة للقول “الجمهور بدو هيك” للتخفيف من شعورها بالذنب وتأنيب الضمير المهني.

ولأننا فقدنا الامل في بلد يرزح تحت اعباء الديون ويتخبط في ازمات اقتصادية ومالية منهكة ارهقته حدّ لفظ انفاس اعلامه الاخيرة، وجدنا لهذه المحطات الاعذار دائماً ولكن هذا لا يعني اننا اعفينا عنها او برأناها. فاعلامنا هو واجهة حضارتنا وثقافتنا وقيمنا واخلاقنا وأي خدش لهذه الواجهة من شأنه تشويه صورة هذا البلد الذي كان دائماً منارة للشرق والغرب فتحول بسبب انحطاط بعض البرامج ومضمونها الهابط، الى شمعة تعصر دموعها الاخيرة قبل الظلمة الاعلامية الحالكة.

وفي عتمة تتأرجح بين الامل وفقدانه، ابصر برنامج “انا هيك” النور على شاشة “الجديد”، ليؤجّل بعض هذه العتمات الاعلامية 13 اسبوعاً، عدد الحلقات المُتّفق عليها مع المحطة التي تبنّته، على امل ان تجدّد المحطة عقد التفاؤل هذا وتعطي المشاهدين فرصة اضافية لاعادة الثقة باعلام فرّط برسالته الاساسية وبات يتسوّل ويتوسّل الـ “ريموت كونترول” في بيوت متابعيه.

برنامج “انا هيك” يطرح في كل حلقة واقعاً من حياة المشاهدين ويخاطب عقولهم وليس غرائزهم، يعانق ذكاءهم وليس عِقدّهم، يناقش واقعهم وليس مجهولهم. وهم ان عاشوا تجربة الضيوف او لم يعيشوها، يخرجون من الحلقة ممتلئين معرفة ومعلومات محفذّة احياناً ورادعة احياناً اخرى ويُلقّنون دروساً في الحياة دون التورط في اختباراتها.

نجح الاعلامي نيشان ديرهاروتيونيان في امتحان البرامج الاجتماعية بعيداً عن الفنّ وخرج من الزاوية الفنية التي حشر نفسه فيها منذ اكثر من عشرين عاماً وعاد الى حياة الناس الحقيقية والواقعية بعد معاناة في اكتشاف حياة النجوم الوهمية والزائفة. وبين الحياتين، انبعثت روح نيشان الاعلامية من جديد لتطفو فوق جسد مجتمع يئن من ألم الجهل احياناً والنفاق احياناً اخرى ونجح في تحويل فضول المشاهدين اليه، وهي مهمّة شاقة جداً لكسب ثقتهم في هذا النوع من البرامج بالتحديد بعدما كانوا يعتقدون انه اعلامي بلاط الفنّ واقصى اهتماماته حياة الفنانين الفارغة، ليتبين انه من طين وعجين هذا المجتمع ومتورط جداً فيه وكان خير ممثل للراي العام في كل حلقة.

وبذلك ينضم برنامج “انا هيك” الى قافلة بعض البرامج الهادفة القليلة على شاشتنا الصغيرة على امل ان تتحول الاقلية الى اكثرية يوما ما.

ربما لا يحقق برنامج “انا هيك” حالياً نسبة مشاهدة عالية تفي الانتاج حقّه، ولكنه دون ادنى شك “البرنامج المنتظر” الذي بدأ اللبنانيون يتأملون فيه خيراً ويستمتعون بمضمونه كل اربعاء. وان استمر نيشان في اختيار مواضيع حساسة وشائكة في المجتمع اللبناني وحسن اختيار ضيوفه كل اسبوع، سيحقق البرامج مراده في تغيير مفهوم “البرامج الجاذبة” وبالتالي كسر قيود الاعلام التجاري غير الهادف. لذا قناة “الجديد” مطالبة اليوم بتجديد فرصة اللبنانيين في تغيير مصيرهم الاعلامي وتمدير عمر البرنامج، علّنا نعيد بذلك رسالتنا الاعلامية الى الحياة ونخرجها من العناية الفائقة .