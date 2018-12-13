الفنان محمد صبحي يبكى في عزاء الراحل محمود القلعاوي

القاهرة - محمد عمار
لم يتمالك الفنان محمد صبحي نفسه عن تقديمه واجب العزاء في الفنان محمود القلعاوي في مسجد عمر مكرم وأنهار في البكاء مع الفنان صلاح عبد الله.
وكان القلعاوي قد رحل منذ يومان عن دنيانا وأرتبط بعلاقة صداقة مع الفنان محمد صبحي حيث قدما معا مجموعة من الأعمال المسرحية والتليفزيونية منها مسرحية الجوكر عام 1979،، ومسلسل رحلة المليون حضر العزاء مجموعة من الفنانيين منهم فاروق الفيشاوي وعماد رشاد وأحمد بدير وفتوح أحمد
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